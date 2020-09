Bedene že po prvem krogu končal nastope na OP ZDA

New York, 1. septembra - Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA izgubil proti Fincu Emilu Ruusuvuoriju in že končal nastope na turnirju, kjer se je lani prebil v tretji krog. Finec je dvoboj, ki se je zaradi dežja začel z več kot enourno zamudo, dobil po treh urah in 12 minutah igre s 6:3, 3:6, 6:1, 4:6 in 6:1.