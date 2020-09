Z novelo zakona o varstvu okolja do novega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti

Ljubljana, 1. septembra - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog novele zakona o varstvu okolja, s katerim naj bi na novo uredili sistem proizvajalčeve razširjenje odgovornosti. Predlog ohranja idejo, da so lahko organizacije, ki skrbijo za skupno izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev, le v lasti teh proizvajalcev in delujejo nepridobitno.