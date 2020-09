Picassov muzej v Münstru pridobil 70 risb Joana Miroja

Münster, 2. septembra - Picassov muzej v Münstru je pridobil približno 70 risb večjega formata, ki jih je ustvaril španski umetnik Joan Miro, sodobnik in prijatelj Pabla Picassa. Risbe so iz pariške Galerije Maeght, s katero je bil Miro od leta 1948 v pogodbenem razmerju. Mnoge od njih niso bile nikoli uokvirjene in predstavljene javnosti.