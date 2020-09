Iz Istre slovensko vlado pozivajo, naj glede Hrvaške ukrepa selektivno

Zagreb, 1. septembra - Istrska županija in župani vseh desetih mest v hrvaški Istri so danes na predsednika slovenske vlade Janeza Janšo naslovili pismo, v katerem ga pozivajo, naj Slovenija selektivno uveljavi epidemiološke ukrepe za posamezne hrvaške županije namesto za celotno državo. Poudarili so, da je epidemiološka situacija v hrvaški Istri ves čas izjemno ugodna.