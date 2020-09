V Zdravstvenem domu Dravograd odprli prostore pediatrije

Dravograd, 1. septembra - V Zdravstvenem domu Dravograd so danes zjutraj odprli pediatrično ambulanto, ki je sam zdravstveni dom dolgo ni imel. Področje pediatrije je namreč doslej v Dravogradu pokrivala pediatrinja s koncesijo, ki bo svojo dejavnost opravljala še naprej. Na občini so širitve dejavnosti zdravstvenega doma in nove pediatrinje zelo veseli.