Verjetnost za uspešen vzpon na Everest v zadnjih letih podvojene

Seattle, 5. septembra - Možnosti alpinistov, da jim uspe prvi vzpon na Mount Everest, so se v zadnjih dveh desetletjih podvojile, v strokovni reviji PLOS One ugotavljajo ameriški raziskovalci. Po podatkih arhiva Himalayan Database je med leti 1990 in 2005 prvi vzpon uspel tretjini alpinistov, med leti 2006 in 2019 pa dvema tretjinama.