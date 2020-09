Znova poziv k sprostitvi makrobonitetnega ukrepa na področju kreditiranja prebivalstva

Ljubljana, 1. septembra - ZBS, GZS in OZS so v petek predsedniku vlade, guvernerju Banke Slovenije in predsedniku državnega zbora poslali pismo s pozivom za sprostitev makrobonitetnega ukrepa na področju kreditiranja prebivalstva. To so storili zaradi preseženih učinkov ukrepa na posojilno aktivnost prebivalstva ter negativnega vpliva na povpraševanje in gospodarsko rast.