V Celju med poletno turistično sezono unovčenih le 674 bonov

pripravila Lili Pušnik

Celje, 2. septembra - Po podatkih finančne uprave je bilo v Celju med poletno turistično sezono do 23. avgusta unovčenih le 674 turističnih bonov v vrednosti dobrih 72.000 evrov. Razlog za tako majhno število unovčenih bonov v Zavodu Celeia Celje vidijo predvsem v tem, da Celje ni izrazito počitniška in poletna destinacija, zato se ne more primerjati s ponudbo Obale.