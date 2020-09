Šarec: Za pripravo interpelacij so zdaj na vrsti druge stranke

Ljubljana, 1. septembra - Po parlamentarnih počitnicah so danes delo na posvetih nadaljevale poslanske skupine. Poslanec in prvak LMŠ Marjan Šarec je v izjavi za medije napovedal, da bo LMŠ nadaljevala delo kot "ostra opozicija". Glede prihodnjih interpelacij pa je dejal, da je LMŠ eno že izpeljala in da so zdaj na vrsti druge stranke.