V OŠ Velika Nedelja že začeli sanacijo po neurju

Velika Nedelja, 1. septembra - V Osnovni šoli Velika Nedelja, kjer je nedeljsko neurje razkrilo streho ter povzročilo škodo tudi v učilnicah in skupnih prostorih šole, zaradi česar so začetek pouka morali preložiti za teden dni, so obrtniki danes že začeli odpravljati posledice. Kot je za STA povedal ravnatelj Stanislav Bezjak, so za najmlajše zagotovili tudi varstvo.