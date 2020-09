Razstava petih umetnic Živi objekt izpostavlja odnos med človekom, živaljo in rastlino

Ljubljana, 2. septembra - V Mestni galeriji Ljubljana bo ob 19. uri ogled ob odprtju razstave Špele Petrič, Maje Smrekar, Saše Spačal, Robertine Šebjanič in Polone Tratnik z naslovom Živi objekt. Projekti ponujajo vpogled v odnos med človekom, živaljo in rastlino v luči heterogenosti, hibridnosti, skupnega ustvarjanja, interkognicije in vzporedne evolucije.