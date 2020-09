Šolniki, otroci in starši s skupno željo šolsko leto izpeljati v šolah

Kranj, 1. septembra - Na osnovni šoli v Besnici pri Kranju so kljub pandemiji danes prvošolcem pripravili poseben sprejem. Tega so bili veseli tako otroci kot starši, da pouk ne poteka na daljavo pa veseli tudi starejše otroke, ki so pogrešali predvsem druženje. Na šoli si bodo prizadevali, da bi ob spoštovanju ukrepov na tak način lahko izpeljali celotno šolsko leto.