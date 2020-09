Na Festivalu kulture Kostanjevica glasba, literarni zajtrk in delavnica grlenega petja

Kostanjevica na Krki, 2. septembra - Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki je tudi letos pripravilo Festival kulture Kostanjevica (FKK), ki se začenja danes in bo potekal do sobote. Festival bo ob 20. uri odprla zasedba Lačni Franz, naslednje dni pa se bodo zvrstile še zasedbe Karavana, Čao Portorož in Same babe ter predstave, literarni zajtrk in delavnica grlenega petja.