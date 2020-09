Ministrica določila predmete za tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja

Ljubljana, 1. septembra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je določila štiri predmete za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razredov opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Ti predmeti so biologija, zgodovina, šport in tuji jezik. Določila je tudi, katerega od teh predmetov bodo opravljali na posameznih šolah.