Cargo-partner širi povezave z Azijo prek koprskega pristanišča

Brnik/Koper, 1. septembra - Mednarodni ponudnik informacijskih logističnih storitev Cargo-partner je razširil ponudbo ladijskih zbirnih prevozov in vpeljal nove povezave iz Indije, Tajske in Vietnama prek Kopra do Evrope. Pošiljke, namenjene v južno in srednjo Evropo, imajo namreč prek Luke Koper bistveno krajši tranzitni čas kot prek severnih pristanišč, so pojasnili.