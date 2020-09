V novo šolsko leto ob strogih zdravstvenih ukrepih tudi otroci po Evropi

Pariz/Bruselj, 1. septembra - Novo šolsko leto so danes začeli tudi osnovno- in srednješolci po številnih drugih evropskih državah, med drugim v Franciji, Belgiji in Srbiji. V večini so obvezne zaščitne maske, predvsem za starejše otroke. Ponekod so manjši razredi in krajše šolske ure. Na Madžarskem medtem v šolah niso uvedli posebnih ukrepov zaradi covida-19.