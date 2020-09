Facebook Avstralcem zaradi predlagane zakonodaje zagrozil s prepovedjo objav medijskih novic

Canberra, 1. septembra - Ameriški Facebook je danes zagrozil, da bo uporabnikom in medijskim organizacijam v Avstraliji prepovedal deljenje lokalnih in mednarodnih novic na Facebooku in Instagramu, potem ko je tamkajšnja vlada objavila zakonski predlog, po katerem bi digitalni velikani plačevali za uporabo medijskih vsebin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.