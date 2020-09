Gozdni požar v Grčiji prizanesel pomembnemu arheološkemu najdišču Mikene

Atene, 1. septembra - Grški gasilci so zajezili gozdni požar na podeželju in hkrati pred veliko škodo rešili enega najbolj pomembnih grških arheoloških najdišč v bližini - Mikene, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v ponedeljek sporočili uradniki. Požar je izbruhnil v nedeljo opoldne blizu ruševin najdišča, enega od središč starodavne grške civilizacije.