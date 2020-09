Računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti pri poslovanju občine Radlje ob Dravi v letu 2018

Radlje ob Dravi, 1. septembra - Računsko sodišče je v reviziji pravilnosti poslovanja občine Radlje ob Dravi v letu 2018 ugotovilo nepravilnosti. Te so se nanašale na pomanjkljivo pripravo nekaterih proračunskih dokumentov in razpisno dokumentacijo na področju dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam, je zapisano na spletni strani sodišča.