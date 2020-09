V brežiški bolnišnici nov vhod za bolnike

Vhod skozi urgentni center bo od danes dalje namenjen le pacientom, ki prihajajo po nujno medicinsko pomoč ter gibalno oviranim osebam, ki prihajajo na radiološke, laboratorijske, kirurške in internistične preglede. Odprt bo tudi popoldne, ob sobotah, nedeljah in praznikih, ko delujejo redne specialistične ambulante, ter za pediatrično in alergološko pediatrično ambulanto v času, ko veljajo omejitve zaradi koronavirusa, so še sporočili iz brežiške bolnišnice.