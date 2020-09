Po skoraj pol leta v šolskih klopeh spet vsi dijaki

Maribor, 1. septembra - Številni dijaki, ki so zaradi novega koronavirusa morali zaključiti prejšnji letnik na daljavo, so se danes vrnili v šolske klopi po skoraj pol leta. Na Srednji elektro-računalniški šoli (SERŠ) Maribor opažajo, da to kljub zaščitnim ukrepom, ki jih morajo upoštevati, blagodejno vpliva na vse. Pod masko je marsikdo skrival širok nasmeh.