ZDA vložile veto na predlog resolucije VS ZN o teroristih

New York, 1. septembra - ZDA so v ponedeljek vložile veto na predlog resolucije varnostnega sveta ZN, ki je pozival k pregonu, rehabilitaciji in reintegraciji storilcev terorističnih dejanj. Za predlog je glasovalo 14 držav, le ZDA so bile proti z utemeljitvijo, da v predlogu ni poziva za repatriacijo tujih borcev Islamske države iz Sirije in Iraka.