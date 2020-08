Večer o zaveznikih na blejskem forumu (1. 9.)

Maribor, 31. avgusta - Uroš Esih v komentarju Blejski zavezniki piše o izjasnjeni zunanji politiki pod novo vlado, ki se je jasno pokazala tudi na blejskem strateškem forumu. To so opazili in se Janši z obiskom zahvalili tudi njegovi somišljeniki. V zameno za podporo pri svojih evropskih bojih, so prišli Janšo podpret pri njegovih notranjepolitičnih bojih.