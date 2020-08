Dnevnik o obetih po parlamentarnih volitvah v Črni gori (1. 9.)

Ljubljana, 31. avgusta - Dejan Kovač v komentarju Vrata v Đukanovićevo trdnjavo le odklenjena piše o zgodovini Đukanovićeve vladavine v Črni gori in obetih po nedeljskih parlamentarnih volitvah, na katerih je združena opozicija tesno premagala Đukanovićeve demokratične socialiste, ki so dosegli najslabši rezultat po letu 1991. A to še ne pomeni njihovega padca.