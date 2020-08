Delo o trku več pravic (1. 9.)

Ljubljana, 31. avgusta - Barbara Zimic v komentarju Razumeti proteste v Berlinu piše o protivladnih protestih v Berlinu, na katerih so skušali vdreti v stavbo parlamenta. Poleg nacistov so se tam znašli razni teoretiki zarot ter bolj in manj skrajni nasprotniki vladnih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa. Protestniki sicer predstavljajo manjšino.