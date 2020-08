Dow Jones končal avgust najboljše od leta 1984, Nashaq spet z rekordom

New York, 31. avgusta - Newyorške borze so zadnji trgovalni dan v avgustu končale neenotno. Nashaq je ponovno končal z rekordom, indeks Dow Jones pa je končal v rdečem, a kljub temu avgust zaključil najboljše od leta 1984. Vlagatelji čakajo na vrsto statističnih poročil, med drugim s trga dela ter najnovejše podatke iz proizvodnega in storitvenega sektorja, poroča AFP.