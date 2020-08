Primorske novice o negotovi vrnitvi v šolske klopi (1. 9.)

Koper, 31. avgusta - Mirjana Cerin v komentarju Začetek pouka, pot v x piše o začetku šolskega leta, ob katerem se učiteljem in staršem porajajo številna vprašanja. Denimo kaj reči majhnemu otroku, ki v šolo pride brez maske, in kaj otroku, ki so mu starši rekli, da mu je ni treba nositi. Stroka svetuje odločanje po zdravi pameti, a si to vsak razlaga drugače.