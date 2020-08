Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 8.)

Ljubljana, 31. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 15. blejskem strateškem forumu, na katerem so voditelji srednjeevropskih držav razpravljali o prihodnosti Evropske unije in iskanju rešitev za njene izzive. Srbska, hrvaška in avstrijska tiskovna agencija so pisale tudi o 13-odstotnem padcu slovenskega BDP ob zaključku četrtletja glede na lansko leto.