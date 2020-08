Janša s predstavniki Novartisa ob robu BSF tudi o konkurenčnosti v Sloveniji

Bled, 31. avgusta - Predsednik vlade Janez Janša se je danes ob robu Blejskega strateškega foruma (BSF) sestal s predstavniki švicarskega farmacevtskega koncerna Novartis, pod okrilje katerega sodi tudi Lek. Govorili so delovanju tega velikana v Sloveniji, gospodarski situaciji v Evropi in svetu ter konkurenčnosti slovenskega okolja, so sporočili iz Ukoma.