Koronavirusna kriza po mnenju panelistov nov opomnik o pomenu kibernetske varnosti

Bled, 31. avgusta - Med koronavirusno krizo je v mnogih državah prišlo do povečanega števila kibernetskih napadov, zato je to še en opomnik, da je treba pospešiti digitalizacijo in izboljšati kibernetsko varnost, so ocenili sodelujoči na panelu o kibernetski varnosti v sklopu Blejskega strateškega foruma. Pri tem bo po njihovih besedah nujno tesnejše sodelovanje.