Na sojenju v zadevi odrezana roka danes predvidoma zaključne besede

Ljubljana, 1. septembra - Na današnjem nadaljevanju sojenja v t. i. zadevi odrezana roka je pričakovati zaključne besede zagovornikov in tožilstva. Obtožnica prvoobtoženi Juliji Adlešič, njenemu partnerju Sebastien Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić Colarič in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Četverici grozi do osem let zapora.