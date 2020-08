Kustečeva z varuhom človekovih pravic o načrtih za novo šolsko leto

Ljubljana, 31. avgusta - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec se je tik pred začetkom šolskega leta srečala z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. Predala mu je publikacijo modelov in priporočil za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v novem šolskem letu ter mu predstavila cilje in smernice posameznega modela, so sporočili z njenega ministrstva.