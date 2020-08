Tretja etapa Ewanu, Mezgec 11.

Nica, 31. avgusta - Tretjo etapo kolesarske dirke po Franciji je po sprintu glavnine dobil Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal) pred Ircem Samom Bennettom (Deceuninck-Quick-step) in Giacomom Nizzolom (NTT Pro Cycling). Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), zasedel je 11. mesto. Ostali Slovenci so etapo od Nice do Sisterona končali v času zmagovalca.