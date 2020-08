V Indiji BDP v četrtletju strmoglavil za skoraj 24 odstotkov

New Delhi, 31. avgusta - Indijsko gospodarstvo se je v četrtletju med aprilom in koncem junija na ravni četrtletja skrčilo za rekordnih 23,9 odstotka, je danes objavil indijski statistični urad. Globok padec je skladen s pričakovanji analitikov. Strmoglavljenje je povzročila pandemija covida-19, ki je ustavila gospodarsko aktivnost in odnesla na milijone delovnih mest.