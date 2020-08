Pri Iličićevi Atalanti trije pozitivni na novi koronavirus

Bergamo, 31. avgusta - Iz italijanskega nogometnega kluba Atalanta, za katerega igra tudi slovenski zvezdnik Josip Iličić, so na spletni strani sporočili, da so trije nogometaši prvega moštva okuženi z novim koronavirusom. Kljub temu so začeli priprave na novo sezono italijanskega prvenstva, ki se bo začelo 18. septembra.