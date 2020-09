Hrvaški zunanji minister za dvostransko reševanje odprtih vprašanj

pogovarjal se je Jure Kos

Bled, 1. septembra - Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman se je zavzel za dvostransko reševanje preostalih odprtih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško. Kot je dejal v pogovoru za STA ob robu Blejskega strateškega foruma, so to kamenčki v čevlju, ki jih je treba stresti ven.