Levica za usmerjanje sredstev v javno zdravstvo namesto v vojaško opremo

Ljubljana, 31. avgusta - V Levici so kritični do rebalansa, ki ga je konec tedna sprejela vlada. "Ponovno se strada znanost in kulturo, javnemu zdravstvu, ki nas je pripeljalo skozi epidemijo in nas rešuje še vedno, pa se namenja premalo denarja," je v izjavi za medije poudaril poslanec Levice Miha Kordiš. V stranki vlado pozivajo, naj se odreče nakupu orožja.