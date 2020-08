Baltske države uvedle sankcije proti Belorusiji

Riga/Vilnius/Tallinn, 31. avgusta - Litva, Latvija in Estonija so danes neodvisno od sankcij Evropske unije tudi same uvedle sankcije proti avtoritarnemu režimu v Belorusiji. Okoli 30 ljudem, odgovornim za prevare na spornih predsedniških volitvah ter nasilje nad udeleženci množičnih protestov, tudi predsedniku Aleksandru Lukašenku, tako od danes ni dovoljen vstop v baltske države.