EU s 400 milijoni evrov v podporo pobudi WHO za pravičen dostop do cepiva proti covidu-19

Bruselj, 31. avgusta - Evropska komisija je danes napovedala, da bo prispevala 400 milijonov evrov jamstev v podporo pobudi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za pravičen dostop do cenovno dosegljivih cepiv proti covidu-19 po vsem svetu. V okviru pobude Covax naj bi do konca prihodnjega leta nabavili dve milijardi odmerkov cepiva.