Srbska košarkarja okrepila Krko

Novo mesto, 31. avgusta - Košarkarski klub Krka iz Novega mesta se je pred prihajajočo sezono okrepil s srbskima košarkarjema, Milanom Milovanovićem in Vasilijem Vučetićem, so zapisali na spletni strani kluba. S tem so, kot sporoča direktor Krke Jure Balažić, končali kadrovanje pred novim tekmovalnim obdobjem.