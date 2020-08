Raziskava o platformi Zlata paličica vzpodbuda za razvoj na področju kulturno-umetnostne vzgoje

Ljubljana, 31. avgusta - Slovenski gledališki inštitut (Slogi) je objavil raziskavo Platforma Zlata paličica in kulturno-umetnostna vzgoja avtorice Brine Zoran, ki platformo predstavlja z vidika kulturno-umetnostne vzgoje in raziskuje njene univerzalne zmožnosti. Zlata paličica je referenčna baza za iskanje kakovostne gledališke produkcije za otroke in mladino.