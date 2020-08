Borrell in zunanji ministri na BSF o pomenu gospodarske obnove po pandemiji

Bled, 31. avgusta - Sogovorniki na današnjem ministrskem panelu blejskega strateškega foruma BSF so se strinjali, da bo v prihodnjih mesecih ključna obnova gospodarstev, ki jih je pandemija covida-19 močno prizadela. Nekateri so se zavzeli za olajšanje postopkov in pravil EU na področju gospodarstva, drugi pa za večjo povezanost v uniji.