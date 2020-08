Protest na BSF: Bled naj ne postane Balaton

Bled, 31. avgusta - Ob robu strateškega foruma na Bledu je danes peščica protestnikov izrazila nestrinjanje s politiko slovenskega premierja Janeza Janše, madžarskega premierja Viktorja Orbana in srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Iz barčice, s katero so pluli po jezeru, so pozvali, naj Bled ne postane Balaton.