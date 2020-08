ZPM Maribor kljub zdravstvenim razmeram izpeljala poletne programe

Maribor, 31. avgusta - Zveza prijateljev mladine Maribor je kljub aktualnim razmeram z novim koronavirusom letošnji poletni program letovanja otrok in varstva v Domu ustvarjalnosti mladih izpeljala skoraj v celoti. Številke udeležencev so bile sicer nekaj nižje, a so se sodelujoči otroci po besedah predsednice zveze Nine Babič lepo privadili na novo normalnost.