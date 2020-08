Letošnji Teden vzgoje z naslovom Slovenija, moja domovina

Ljubljana, 31. avgusta - Društvo Katoliških pedagogov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim katehetskim uradom pripravlja tretji Teden vzgoje, ki so ga naslovili Slovenija, moja domovina, saj želijo spodbuditi ljubezen do domovine in hvaležnost za samostojno državo. Teden vzgoje bodo začeli to nedeljo, končali pa naslednjo nedeljo z blagoslovom šolskih torb.