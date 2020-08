Stanje po nedeljskih neurjih na terenu preverja tudi kmetijsko ministrstvo

Ljubljana, 31. avgusta - Na kmetijskem ministrstvu pozorno spremljajo posledice nedeljskih neurij za kmetijstvo in gozdarstvo. Kot so sporočili, strokovne službe preverjajo stanje na terenu, ministrica Aleksandra Pivec pa si bo posledice neurij s sodelavci in strokovnimi službami na terenu ogledala predvidoma v sredo po vrnitvi s službene poti.