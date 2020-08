V ZPMS posvarili pred škodljivimi omejitvami otrok in mladostnikov v času epidemije

Ljubljana, 31. avgusta - Veliko bolj skrit problem, kot so številke o okuženih z novim koronavirusom, so po mnenju Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) otroci in mladostniki, ki so se v času epidemije znašli v hudih duševnih stiskah. Otroci in mladostniki ne smejo biti več žrtve nehumanih omejitev, so v današnjem sporočilu za javnost pozvali v zvezi.