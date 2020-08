Banka Slovenije: Padec BDP pričakovano visok, za nadaljevanje leta kaže na okrevanje

Ljubljana, 31. avgusta - Padec gospodarske aktivnosti je bil v drugem četrtletju, v času največjega širjenja virusa in posledično najobsežnejših preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije, po pričakovanjih visok. Prvi podatki za tretje četrtletje pa so vzpodbudni in nakazujejo hiter odboj gospodarske rasti v nadaljevanju leta, je sporočila Banka Slovenije.