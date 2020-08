Peking ogorčen zaradi obiska češkega politika na Tajvanu

Praga/Peking/Taipei, 31. avgusta - Predsednik češkega senata Miloš Vystrčil se mudi na obisku na Tajvanu, ki je, še preden se je dobro začel, že izzval ostre izjave oblasti v Pekingu in jezo v Pragi. Kitajski zunanji minister Wang Yi je namreč zagrozil, da bo Vystrčil za to plačal "visoko ceno" in s tem po mnenju vodje češke diplomacije Tomaša Petrička presegel meje dopustnega.