V torek otvoritev prizidka grosupeljske OŠ Louisa Adamiča

Grosuplje, 31. avgusta - Z začetkom novega šolskega leta bodo v torek v Grosupljem odprli prizidek k Osnovni šoli (OŠ) Louisa Adamiča z osmimi novimi učilnicami in novo športno dvorano. To bo po prepričanju župana Petra Verliča zelo izboljšalo pogoje za učence in rekreacijski šport. Slavnostni govornik bo predsednik republike Borut Pahor, so sporočili z občine.